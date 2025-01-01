Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 129
46 Min.Ab 12

Bei einer Fotografin wurde eingebrochen. Seltsamerweise wurden nur LPs mit Tango-Musik und ihre Tanzschuhe zerstört. Wer steckt dahinter? - Eine Mutter geht auf einen Sportladen-Besitzer mit Pfefferspray los, da dieser sie dazu anhält, ein kaputtes Skateboard zu bezahlen. Zudem schiebt er die Schuld an dem kaputten Brett auf die Tochter der Furie. - Zum Geburtstag einer 21-Jährigen schenken ihr die Eltern einen Clubbesuch. Doch der Türsteher verweigert ihnen den Zutritt.

