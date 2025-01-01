Du könntest meine Tochter seinJetzt kostenlos streamen
Folge 132: Du könntest meine Tochter sein
44 Min.Ab 12
Eine besorgte Passantin alarmiert die Polizei: Im Park ist ein Vater mit seiner minderjährigen Tochter und bietet ihr Alkohol und Zigaretten an. Ein Rentnerpärchen umsorgt einen verletzten 34-Jährigen, der vor ihrem Haus liegt. Dabei übersehen sie, dass in ihr Eigenheim eingebrochen worden ist. Zufall?
