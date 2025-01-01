Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 133
46 Min.Ab 12

Die Polizisten werden zu einer Essenschlacht am Imbiss gerufen. Was ist dort passiert? - Die Polizisten finden einen demolierten Zigarettenautomaten und einen verprügelten Zeugen vor. Der Täter ist flüchtig - doch er hat seine EC-Karte im Automaten vergessen. - Eine Siebenjährige ist alleine zu Hause und weint so fürchterlich, dass die Nachbarin die Polizei alarmiert. - Ein harmloser Auffahrunfall lässt einen Rentner auffliegen. Er betreibt ein illegales Privat-Taxi.

