Auf Streife
Folge 138: Wer ist hier der Böse
45 Min.Folge vom 18.03.2020Ab 12
Eine 25-Jährige alarmiert die Polizei, weil ihr in Trennung lebender Ehemann die gemeinsame Tochter vorenthält. Zudem droht er damit, der kleinen Tochter etwas anzutun. Als die Polizisten ihn aufsuchen, wendet sich das Blatt. Unzucht im Krankenhaus: Ein 29-Jähriger hat Sex mit seiner Freundin. Da flippt der 62-jährige Zimmernachbar aus.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1