Auf Streife
Folge 142: Rache aus Liebe
46 Min.Ab 12
Hilfeschreie aus einem Einfamilienhaus lassen den wachsamen Nachbarn die Polizei alarmieren: Als die Polizisten eintreffen, ist der vorher in Gewahrsam genommene Einbrecher schon auf der Flucht. Ein verstörter Paketzusteller wird von zwei Empfängern attackiert. Grund für den Ausraster ist die angebliche Faulheit des Zustellers. Eine 75-jährige Geisterfahrerin hat sich auf einen Sportplatz verirrt undfast zwei Jungs beim Fußballspielen mit dem Wagen erwischt.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1