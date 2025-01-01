Mutter schlägt Tochter in der ÖffentlichkeitJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 145: Mutter schlägt Tochter in der Öffentlichkeit
45 Min.Ab 12
Eine 29-Jährige schlägt ihre Tochter in der Öffentlichkeit. Die Polizisten und das Jugendamt müssen eingreifen. Doch damit ist die Sache noch nicht erledigt. - Einer Mutter wird auf einem Spielplatz die Handtasche geklaut. Ihr Verdacht fällt sofort auf den Austauschstudenten. - Ein Rentner hetzt seinen Hund auf die Nachbarskinder, weil diese sich auf seinem Grundstück herumgetrieben haben.
