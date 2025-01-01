Auf Streife
Folge 153: Zustände sind das
46 Min.Ab 12
Ein 45-Jähriger wird brutal zusammengeschlagen in seiner Wohnung aufgefunden. Zuvor hatte er angeblich Besuch von einem jungen Mann im Kapuzenpullover ... - Die Beamten finden einen abgelegten Fahrradanhänger an einem Marktplatz vor - und in ihm ein vierjähriges Kind. - Und: Eine Millionärsgattin findet nach ihrem Urlaub einen nackten Obdachlosen in ihrem Gartenteich vor ...
