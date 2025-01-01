Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Zustände sind das

SAT.1Staffel 4Folge 153
Zustände sind das

Zustände sind dasJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 153: Zustände sind das

46 Min.Ab 12

Ein 45-Jähriger wird brutal zusammengeschlagen in seiner Wohnung aufgefunden. Zuvor hatte er angeblich Besuch von einem jungen Mann im Kapuzenpullover ... - Die Beamten finden einen abgelegten Fahrradanhänger an einem Marktplatz vor - und in ihm ein vierjähriges Kind. - Und: Eine Millionärsgattin findet nach ihrem Urlaub einen nackten Obdachlosen in ihrem Gartenteich vor ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen