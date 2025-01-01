Auf Streife
Folge 154: Vom Fahrrad geschubst
45 Min.Ab 12
Ein verwirrter 75-Jähriger schubst eine Zwölfjährige vom Fahrrad und flüchtet in Richtung Park. Die Polizisten nehmen die Verfolgung auf. - In einem Großraumbüro wird eine Schwangere des zweifachen Diebstahls beschuldigt. Ihr Kollege ist von ihrer Unschuld überzeugt. Angeblich hat er einen Beweis. - Eine Kosmetikerin lässt die Fruchtsäuremaske länger als vorgesehen auf dem Gesicht einer 30-Jährigen. Unwissen oder Absicht?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1