Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Vom Fahrrad geschubst

SAT.1Staffel 4Folge 154
Vom Fahrrad geschubst

Vom Fahrrad geschubstJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 154: Vom Fahrrad geschubst

45 Min.Ab 12

Ein verwirrter 75-Jähriger schubst eine Zwölfjährige vom Fahrrad und flüchtet in Richtung Park. Die Polizisten nehmen die Verfolgung auf. - In einem Großraumbüro wird eine Schwangere des zweifachen Diebstahls beschuldigt. Ihr Kollege ist von ihrer Unschuld überzeugt. Angeblich hat er einen Beweis. - Eine Kosmetikerin lässt die Fruchtsäuremaske länger als vorgesehen auf dem Gesicht einer 30-Jährigen. Unwissen oder Absicht?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen