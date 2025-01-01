Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 155
45 Min.Ab 12

Ein 33-Jähriger rastet aus Eifersucht in einem Restaurant aus: Er vermutet eine Liebschaft zwischen seiner Freundin und dem Kellner. - Häusliche Gewalt in einem Mehrfamilienhaus ist der Grund für einen Notruf. Das Opfer muss mit einer Platzwunde ins Krankenhaus - doch ein 56-Jähriger weigert sich, den Fahrweg für den RTW zu räumen. - Und: Für eine Jungunternehmerin wird eine heiße Nacht im Auto mit einem ehemaligen Klassenkameraden zum Verhängnis.

