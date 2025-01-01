Auf Streife
Folge 161: Nicht von schlechten Eltern
45 Min.Ab 12
Ein Familienausflug ins Schwimmbad endet in einer Schlammschlacht zwischen zwei Schwägerinnen. - Eine 36-Jährige rast mit ihrem LKW und dem Handy in der Hand durch eine mobile Radarkontrolle. Um der Strafe zu entgehen, kommt ihr eine Idee ... - Ein 16-Jähriger wird brutal zusammengeschlagen im Gebüsch aufgefunden. Er weigert sich, den Beamten wichtige Hinweise zu den Tätern zu liefern. Eine eingehende SMS gibt einen wichtigen Hinweis ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1