Auf Streife
Folge 163: Entblößt und verprügelt
46 Min.Ab 12
In einem Park liegt eine blutende und bewusstlose 26-Jährige. Neben ihr hocken zwei Frauen und bedienen sich an ihrem Hab und Gut. - Nach einer Einbruchsmeldung in den frühen Morgenstunden wird ein stark alkoholisierter 56-Jähriger auf der Toilette einer Kneipe gefunden. Neben ihm befindet sich eine angebrochene Tabascoflasche. - Und: Ein Schüler-Lehrer-Streit in einer Schulmensa droht zu eskalieren, weil eine 15-Jährige nicht mit der Benotung zufrieden ist.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1