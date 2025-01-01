Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Mein Vater schlägt mich

SAT.1Staffel 4Folge 167
Mein Vater schlägt mich

Mein Vater schlägt michJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 167: Mein Vater schlägt mich

45 Min.Ab 12

Streitigkeiten zwischen einem Mann und einem Jungen lösen den Notruf aus. Als die Beamten eintreffen, finden sie den 13-Jährigen blutend in einem verschlossenen Auto vor. - Nach der Geburtstagsparty einer Siebenjährigen hat sich jemand an dem Kinderplanschbecken und an den Geschenken mit einem Messer zu schaffen gemacht. - Wohnungseinbruch in einer Mädels-WG: Fehlende Einbruchspuren und die Tatsache, dass nur ein Zimmer verwüstet wurde, werfen Fragen auf.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen