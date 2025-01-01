Kraftsportlerin verhindert VergewaltigungJetzt kostenlos streamen
Eine Kraftsportlerin prügelt im Park auf einen mutmaßlichen Vergewaltiger ein. Als die Polizei eintrifft, ist das Opfer flüchtig. - Eine Siebenjährige verschwindet nach einem Kindergeburtstag. Die Eltern alarmieren die Polizei und beschuldigen die Mutter des Geburtstagskindes wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. - Bei einer 69-Jährigen wird nach einer Feng-Shui-Beratung eingebrochen. Gibt es da einen Zusammenhang?
