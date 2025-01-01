Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 174
46 Min.Ab 12

Eine 46-Jährige ruft die Polizei zu einem Parkplatz. Dort hat sie soeben ein schreiendes Baby auf einem nicht abgeschlossenen Fahrzeug befreit. Eine 18-Jährige kommt hinzu, beteuert die Mutter zu sein und fordert das Baby zurück. - Eine 41-Jährige entdeckt nach einer Zumbastunde eine Kamera in der Duschkabine des Studios. Wer hat die Kameras dort versteckt? - Eine Mitarbeiterin der Stadtreinigung wird von eine Hundebesitzerin mit Hundekot beworfen.

