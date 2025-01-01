Auf Streife
Folge 180: Der nette Mann von nebenan
45 Min.Ab 12
Eine Hausfrau beobachtet, wie ihr Nachbar ein kleines Mädchen mit in seine Wohnung nimmt. Da er weder Frau noch Kind hat, vermutet sie Schlimmes und alarmiert die Polizei. - Aus Mitleid kauft eine 58-Jährige ein goldenes Armband einer jungen Mutter mit Kind auf dem Arm in einem Einkaufszentrum ab, die kurz darauf die Flucht ergreift. - In einer kinderreichen Wohngegend flattern Werbe-Flyer mit Sex-Angeboten einer Anwohnerin herum.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1