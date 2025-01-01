Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nadeln im Fleisch

SAT.1Staffel 4Folge 23
Folge 23: Nadeln im Fleisch

44 Min.Ab 12

Eine Kundin stürmt entrüstet in einen Supermarkt, weil sie Nadeln im gekauften Hackfleisch gefunden hat - ein Versehen oder eine geplante Aktion? - Ein Auto rollt wie von Geisterhand in ein parkendes Auto. Aus der Ferne ist kein Fahrer in Sicht. - Drei Jugendliche machen eine Kirche zur Partyzone und belagern das Gotteshaus bis zur nächsten Messe. - Und: Aus einem Altkleidercontainer dringen Babyschreie. Kommen die Polizisten noch rechtzeitig und verhindern so Schlimmeres?

SAT.1
