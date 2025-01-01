Auf Streife
Folge 23: Nadeln im Fleisch
44 Min.Ab 12
Eine Kundin stürmt entrüstet in einen Supermarkt, weil sie Nadeln im gekauften Hackfleisch gefunden hat - ein Versehen oder eine geplante Aktion? - Ein Auto rollt wie von Geisterhand in ein parkendes Auto. Aus der Ferne ist kein Fahrer in Sicht. - Drei Jugendliche machen eine Kirche zur Partyzone und belagern das Gotteshaus bis zur nächsten Messe. - Und: Aus einem Altkleidercontainer dringen Babyschreie. Kommen die Polizisten noch rechtzeitig und verhindern so Schlimmeres?
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
