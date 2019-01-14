Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Il Padre Tirannico

SAT.1Staffel 4Folge 27vom 14.01.2019
Il Padre Tirannico

Il Padre TirannicoJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 27: Il Padre Tirannico

45 Min.Folge vom 14.01.2019Ab 12

Ein tobender Italiener nimmt eine Hotel-Lobby auseinander. Dabei ist er noch nicht einmal ein Hotel-Gast. Wie kommt er nur zu einer solchen Reaktion? - Ein obdachloses Paar nimmt die Heldenrolle ein und befreit eine junge Frau aus den Fängen dreier junger Männer. Leider werden die Obdachlosen dann selbst die Opfer eines Verbrechens. - Illegales Glücksspiel im Nachbarshaus? Zeit, dass die Polizisten dem Glückspilz einen Strich durch die Rechnung machen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen