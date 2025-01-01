Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 32
45 Min.Ab 12

Eine Radfahrerin wird am Waldrand angeschossen. Die Spur führt die Polizisten zum ansässigen Förster - doch war er es tatsächlich? - Zwei Obdachlose liefern sich einen Kampf auf der Straße. Worum geht es? - Aber bitte mit Maus! Ein Cafébesitzer sucht den Gast, der eine Maus in den Kaffeebecher eines anderen Gastes geschmuggelt hat. - Und: Um ein Haar wird ein Köbes von einem mutmaßlichen Tourist mit Falschgeld um die Zeche geprellt. Können die Polizisten den Täter überführen?

SAT.1
