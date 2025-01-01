Auf Streife
Folge 33: Ohne Mama geht es auch
44 Min.Ab 12
Die Polizisten finden Kinder auf der Baustelle und suchen ihre Eltern auf. Dabei machen sie eine schlimme Entdeckung. - Zwei ältere Damen werden Opfer eines Handtaschendiebstahls. Doch die beiden Beschuldigten wehren sich gegen die Vorwürfe. Sind sie tatsächlich unschuldig? - Ein Mann kracht mit seinem Wagen erst in eine Laterne, dann in ein parkendes Auto. Da hat wohl jemand zu wenig Schlaf abbekommen.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
