Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Ohne Mama geht es auch

SAT.1Staffel 4Folge 33
Ohne Mama geht es auch

Ohne Mama geht es auchJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 33: Ohne Mama geht es auch

44 Min.Ab 12

Die Polizisten finden Kinder auf der Baustelle und suchen ihre Eltern auf. Dabei machen sie eine schlimme Entdeckung. - Zwei ältere Damen werden Opfer eines Handtaschendiebstahls. Doch die beiden Beschuldigten wehren sich gegen die Vorwürfe. Sind sie tatsächlich unschuldig? - Ein Mann kracht mit seinem Wagen erst in eine Laterne, dann in ein parkendes Auto. Da hat wohl jemand zu wenig Schlaf abbekommen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen