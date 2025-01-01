Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 37
45 Min.Ab 12

Der 17-jährige Lukas greift die neue Lebensgefährtin seines Vaters mit einem Messer an und verletzt sie schwer. Was hat ihn bloß zu dieser Tat getrieben? - Randale im Dessous-Shop: Zwei Damen liefern sich einen so heftigen Streit, dass unsere Beamten anrücken müssen. - Eine ältere Dame findet nachts einen halbnackten Mann in ihrer Mülltonne und alarmiert die Polizei.

