Auf Streife
Folge 41: Die Wunderheilerin
44 Min.Folge vom 17.01.2019Ab 12
Ist eine Wunderheilerin bloß eine Blenderin? Das vermutet eine Rentnerin und ruft die Polizei. - Ein Vater verprügelt einen als Horror-Clown verkleideten Mann. - Eine Prostituierte wird von einem Freier als Lügnerin und Diebin beschimpft. Können unsere Beamten die Wahrheit aufdecken? - Und: Dicke Luft im Wohngebiet. Und das alles wegen dem Nachbarn mit dem laut kreischenden Greifvogel, der den anderen Nachbarn den letzten Nerv raubt. Viel Lärm um nichts?
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Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1