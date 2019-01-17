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Auf Streife

Die Wunderheilerin

SAT.1Staffel 4Folge 41vom 17.01.2019
Die Wunderheilerin

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Folge 41: Die Wunderheilerin

44 Min.Folge vom 17.01.2019Ab 12

Ist eine Wunderheilerin bloß eine Blenderin? Das vermutet eine Rentnerin und ruft die Polizei. - Ein Vater verprügelt einen als Horror-Clown verkleideten Mann. - Eine Prostituierte wird von einem Freier als Lügnerin und Diebin beschimpft. Können unsere Beamten die Wahrheit aufdecken? - Und: Dicke Luft im Wohngebiet. Und das alles wegen dem Nachbarn mit dem laut kreischenden Greifvogel, der den anderen Nachbarn den letzten Nerv raubt. Viel Lärm um nichts?

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