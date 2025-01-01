Auf Streife
Folge 42: Großstadt-Safari
45 Min.Ab 12
Ein Diebstahl der besonderen Art: Eine Rentnerin wird auf dem Weg zum Tierarzt brutal niedergeschubst, dabei wird die Perserkatze entwendet. - Eine Joggerin alarmiert die Polizei, weil sie bei ihrem abendlichen Lauf zwei mutmaßlich Obdachlose bei einer lautstarken Auseinandersetzung auf dem Spielplatz gesehen hat. - Eine viel beschäftigte Rechtsanwältin flippt völlig aus, weil ein Unbekannter ihr Auto mit einem Stahl-Schloss an einer Laterne befestigt hat.
