Auf Streife
Folge 44: Fesselndes Schicksal
45 Min.Folge vom 31.05.2025Ab 12
Eine aufgebrachte Mutter ruft die Polizeibeamten in den Kinderhort, weil dort angeblich ihr Kind gefangen gehalten wird. Doch es kommt noch fesselnder. - Eine Taxifahrerin alarmiert die Polizei, weil sie von einem Radfahrer beklaut wurde. Können die Beamten den Dieb fassen? - Eine Kassiererin im Kino ruft panisch die Polizei, weil in einem der Kinosäle randaliert wird. Die Tatverdächtigten sind zudem noch seltsam kostümiert.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1