Auf Streife
Folge 47: Meine Mama ist eine Schlampe
45 Min.Ab 12
Ein Zehnjähriger kommt mit schlechten Noten von der Schule heim. Da flippt die Mutter aus und verbietet ihm, seinen Vater zu sehen. Doch dann wendet sich das Blatt und die Polizei muss eingreifen. - Eine Gehbehinderte wird Opfer eines Diebstahls. Jemand hat ihr den E-Rolli geklaut. Können die Beamten den E-Rolli wiederfinden? - Zwei Polizeibeamte werden zu einem Imbiss gerufen. Dort steht ein Mann mit einer Pferdekopf-Maske und bettelt um Gras.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1