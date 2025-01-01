Auf Streife
Folge 52: Der Blitzer-Opi
44 Min.Ab 12
Die Polizisten werden zu einem rasanten Einsatz gerufen: Ein älterer Herr versucht sich als Ordnungshüter und notiert alle Autos, die zu schnell unterwegs sind. - Eine besorgte Mutter alarmiert die Polizei, da ihr Sohn auf dem Spielplatz von einem anderen Kind mit einer Spritze attackiert wird. - Ein anonymer Anrufer ruft die Polizei wegen eines verdächtigen Autos am Straßenrand. Als die Beamten eintreffen, finden sie einen Albtraum in Weiß vor.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
