Auf Streife

Verhängnisvolle Affäre

SAT.1Staffel 4Folge 54
Verhängnisvolle Affäre

Verhängnisvolle AffäreJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 54: Verhängnisvolle Affäre

44 Min.Ab 12

Eine Frau wirbelt wie ein Orkan durch eine fremde Wohnung. Auch als die Bewohnerin plötzlich in der Tür steht, lässt sie sich nicht stoppen. Ein Mann wird brutal mit einem Baseballschläger niedergeschlagen. Die Täterbeschreibung führt die Beamten zu einem harmlosen Nachbarsjungen. Schlummert in ihm ein gefährlicher Gewaltverbrecher?

Auf Streife
SAT.1
