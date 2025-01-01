Auf Streife
Folge 54: Verhängnisvolle Affäre
44 Min.Ab 12
Eine Frau wirbelt wie ein Orkan durch eine fremde Wohnung. Auch als die Bewohnerin plötzlich in der Tür steht, lässt sie sich nicht stoppen. Ein Mann wird brutal mit einem Baseballschläger niedergeschlagen. Die Täterbeschreibung führt die Beamten zu einem harmlosen Nachbarsjungen. Schlummert in ihm ein gefährlicher Gewaltverbrecher?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1