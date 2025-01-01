Auf Streife
Folge 56: Mordversuch mit Mett
45 Min.Ab 12
Die häufig unterschätzte Gefahr: das Mett-Brötchen. Die Beamten finden eine ältere Dame bewusstlos Zuhause vor. Neben ihr die Leckerei aus rohem Fleisch. War das Mett etwa schlecht? Eine Rollstuhlfahrerin wird von einem Auto angefahren. Kurioserweise geht diese zunächst auf ihren Ehemann los, anstatt ihre Wut dem Autofahrer gegenüber zu äußern.
Weitere Folgen in Staffel 4
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1