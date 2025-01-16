Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Ins Bein gesägt

SAT.1Staffel 4Folge 57vom 16.01.2025
Ins Bein gesägt

Ins Bein gesägtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 57: Ins Bein gesägt

44 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12

"Auf Streife" heute mit einem Spezial beim Delta 112-Team! Kettensägen-Massaker auf der Baustelle: Ein 36-jähriger Zimmerer ist am Bein schwer verletzt. Handelt es sich um ein Attentat oder einen Unfall? Ein 19-Jähriger wird auf einer Geburtstagsfeier von einem Dartpfeil getroffen. Um ein Haar wäre das spitze Geschoss direkt in seinem Auge gelandet. Und: Eine Frau wählt panisch den Notruf, weil ihre 71-jährige Mutter bewegungslos im Badezimmer liegt.

