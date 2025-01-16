Auf Streife
Folge 57: Ins Bein gesägt
44 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12
"Auf Streife" heute mit einem Spezial beim Delta 112-Team! Kettensägen-Massaker auf der Baustelle: Ein 36-jähriger Zimmerer ist am Bein schwer verletzt. Handelt es sich um ein Attentat oder einen Unfall? Ein 19-Jähriger wird auf einer Geburtstagsfeier von einem Dartpfeil getroffen. Um ein Haar wäre das spitze Geschoss direkt in seinem Auge gelandet. Und: Eine Frau wählt panisch den Notruf, weil ihre 71-jährige Mutter bewegungslos im Badezimmer liegt.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1