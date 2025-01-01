Auf Streife
Folge 61: Pauker prügeln
44 Min.Ab 12
Ein Lehrer wird Opfer einer Prügelattacke durch eine Schülerin und ihren Bruder. Schlechte Noten gleich schlechte Manieren? - Einem Sanitäter wird der Rettungswagen geklaut. Darin befinden sich sein Kollege und eine Patientin. - Eine junge Frau wählt mitten in der Nacht den Notruf. Sie wollte bei ihrer Schwester übernachten. Ihr Schwager ist zu ihr ins Bett gekommen und hat sie sexuell belästigt. Doch der Mann kann sich an nichts erinnern ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1