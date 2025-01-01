Auf Streife
Folge 66: Matratzen Keller
44 Min.Ab 12
Eine hysterische Frau berichtet der Polizei, dass ihr Nachbar sie verfolgt und beobachtet. Dieser streitet jedoch alles ab. Doch dann verschwindet die aufgewühlte Frau. Zuletzt gesehen hat sie nur der Nachbar ... - Ein Dieb plant komplett einbandagiert einen Überfall auf einen Geldtransporter. Doch dann wird die Mumie unfreiwillig in dem Fahrzeug eingelagert. - Von einer Brücke fliegt ein Feuerlöscher auf ein Auto.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1