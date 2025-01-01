Zickenkrieg und Fast Food SchlachtJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 67: Zickenkrieg und Fast Food Schlacht
44 Min.Ab 12
Ein verängstigter Achtjähriger wird morgens in einem Spieleparadies aufgefunden. Sein Zuhause findet die Polizei in fürchterlichem Zustand vor, von der Mutter ist weit und breit keine Spur. - Ein Sanitäter wird unfreiwillig zur Geisel bei einem Routine-Einsatz. Doch es kommt noch dicker ... - Und: Zwei betrunkene Männer betreten mit einem Pony eine Bar. Weil Alkohol am Steuer verboten ist, musste der Bier-Nachschub mit weniger PS gesichert werden ...
