Staffel 4Folge 69
44 Min.Ab 12

Eine 35-Jährige sehnte sich nach einem Sex-Abenteuer zu dritt und suchte im Internet nach einem weiteren Mann. Doch heiße Fesselspiele hatte sich das Paar anders vorgestellt. - Im Schwimmbad wird ein Sportlehrer handgreiflich gegenüber einer Schülerin, weil sie partout nicht ins Becken will. Drei Mitschüler überwältigen den Lehrer. Plötzlich treibt einer bewusstlos an der Wasseroberfläche. - In einem Industriegebiet machen sich zwei Spritdiebe an einem LKW zu schaffen.

