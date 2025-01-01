Auf Streife
Folge 70: Mädchen aus Kita entführt
45 Min.Ab 12
Eine Mutter ist verzweifelt, weil ihre Tochter aus der KiTa entführt wurde. Ohne Absprache hat die Erzieherin die Zweijährige bedenkenlos einer fremden Frau ausgehändigt. - Eine 72-Jährige bemuttert ihre 41-jährige Tochter. Sie geht sogar beim Juwelier auf Diebestour, um ihrer Tochter am Muttertag wertvollen Schmuck zu schenken. - Eine Mutter sucht seit einem Jahr ihre Tochter. Sie spürt, dass die 17-Jährige noch lebt. Tatsächlich: Das Mädchen ist in der Gewalt eines Zuhälters.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1