SAT.1 Staffel 4 Folge 72
Folge 72: Unbedacht

45 Min. Ab 12

Diebesbanden schicken Kinder zum Klauen los. Ein Ladenbesitzer ist überzeugt, dass er genau so einen minderjährigen Zwangsdieb auf frischer Tat ertappt hat. - Eine Rentnerin bestellt des Öfteren Altgold im Internet. Doch die letzten Lieferungen sind nicht angekommen. Um die Diebe zu entlarven, fordert sie den Verkäufer auf, einen Peilsender an der Lieferung anzubringen. - Und: Auf dem Weg ins Fußballstadion verfährt sich ein eingefleischter FC-Fan - mit ungeahnten Folgen.

