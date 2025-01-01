Auf Streife
Folge 79: Sie haben Post
44 Min.Ab 12
"Auf Streife" heute mit einem Spezial beim Zoll! Eine 38-jährige Tierärztin fährt nichtsahnend zum Zollpostzentrum. Dort erwartet sie ein prall gefülltes Überraschungspaket - adressiert an sie. Als sie es öffnet, ist ihr der Schock deutlich ins Gesicht geschrieben? - Bei einer Personen- und Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn fällt den Zollbeamten das lose hängende Klebeband an einem Surfboard auf. Auch dem Zollhund missfällt die Reparaturmethode und er schlägt sofort an.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1