Auf Streife
Folge 85: Vollgetankt
45 Min.Ab 12
Blond oder Brünett? Ein 23-Jähriger schaut tatenlos zu, als seine Freundin sich einen handfesten Streit mit einer weiteren Frau liefert - um ihn. Ein 23-jähriger Altenpfleger wird von einem 75-Jährigen attackiert. Dieser ist nun flüchtig. Doch ein weiterer Notruf zeigt, dass das nicht des Rentners letzter Streich war...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1