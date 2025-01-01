Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nicht ohne meine Frau

SAT.1Staffel 4Folge 87
Folge 87: Nicht ohne meine Frau

46 Min.Ab 12

In einem Hotel macht sich ein 30-jähriger Betrunkener lautstark auf die Suche nach seiner Frau. Sie hatten gemeinsam für ein Romantikwochenende und Wellness in ein Doppelzimmer eingecheckt ... - Ein Paar ist als Zuhälter und Prostituierte verkleidet auf dem Weg zu einer Motto-Party. Die Kostüme wirken so echt, dass ein Anwohner die Polizei verständigt. Doch die Überprüfung der Personalien der beiden fördert eine weitere Überraschung zutage.

SAT.1
