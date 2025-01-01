Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 88
45 Min.Ab 12

Ein Elfjähriger ruft die Polizei, weil seine lesbische Mutter und ihre Freundin sich zu Hause lautstark streiten. - Ein Sozialarbeiter erwischt zwei 18-Jährige und eine 16-Jährige mit Ritalin-Tabletten. Aber niemand will das ADHS-Medikament besorgt haben. - Ein 38-jähriger Kioskbesitzer hat mutig einen Räuber überwältigt und an einen Stehtisch geklebt. Eine junge Kundin behauptet aber, dass es keinen Raubüberfall gab. Trotzdem fehlt vom Kasseninhalt jede Spur.

