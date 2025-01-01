Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 4Folge 90
Folge 90: Er liebt mich, er liebt mich nicht

45 Min.Ab 6

Aus dem Nichts macht eine 28-Jährige eine Vollbremsung und verursacht einen Auffahrunfall. Dann verschanzt sie sich in ihrem Auto. Ist Alkohol im Spiel? - Ein 32-jähriger Jogger wird um ein Haar von einem Gaunerpärchen abgezogen. Er aber kann einen der Täter überlisten. - Ein Streifenwagen und ein Neuwagen werden in einem Autohaus mit Pfeilen beschossen. Der 38-jährige Verkäufer ist außer sich vor Wut. Zum Glück hat die Überwachungskamera alles aufgenommen.

