Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der Schuhtick

SAT.1Staffel 4Folge 93
Der Schuhtick

Der SchuhtickJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 93: Der Schuhtick

45 Min.Ab 12

Ein 40-Jähriger wird zum Schuh-Dieb und reißt Frauen sein Objekt der Begierde direkt von den Füßen. - Drei Jugendliche prügeln auf einen 17-Jährigen ein. Dieser wollte nur seinen 13-jährigen Bruder verteidigen. Doch warum hat dieser Ärger mit den Älteren? - Der Hund ihres Nachbarn ist nachts in den Garten eines Ehepaars eingedrungen und hat alles verwüstet. - Ein Opa auf einem Mofa hinterlässt eine Spur von Kratzern an fremden Autos.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen