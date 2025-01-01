Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Ein dubioses Immobiliengeschäft

SAT.1Staffel 4Folge 94
Ein dubioses Immobiliengeschäft

Ein dubioses ImmobiliengeschäftJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 94: Ein dubioses Immobiliengeschäft

45 Min.Ab 12

Eine Familie steht mit Sack und Pack vor einem Einfamilienhaus, das eigentlich ihr neues Eigenheim sein sollte. Doch das Haus ist bereits bewohnt. - Ein Bordell wird seit neuestem mit Stinkbomben attackiert. Die Kunden nehmen nach und nach Reißaus. Wem stinkt die käufliche Liebe? - Ein Hund wird brandheiß erwischt: Stromschlag am offenen Kabel. Das Tier stirbt. Warum gab es genau an dieser Stelle ein freigelegtes Kabel?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen