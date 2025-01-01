Auf Streife
Folge 1: Hai Noon
44 Min.Ab 12
Aus Angst um seine Familie versucht ein Mann eine blinde Frau zu bestehlen. Eile ist geboten, denn ein skrupelloser Kredithai hat es auf die Familie des Diebes abgesehen. - Eine junge Frau ist der festen Überzeugung, dass sie von ihrem Freund betrogen wird. Er streitet die Vorwürfe ab, bis eine halbnackte Frau in seinem Bett zum Vorschein kommt? - Verkehrsunfall an einer Schule: Ein ehemaliger Lehrer fährt einen Schüler an und flüchtet anschließend.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1