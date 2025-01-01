Auf Streife
Folge 19: Herz über Kopf
44 Min.Ab 12
Da ein gesunder Mann auf einem Behindertenparkplatz parkt, werden die Beamten alarmiert. Es handelt sich um einen Krankenpfleger, der einem Patienten einen Wunsch erfüllen wollte. - Da ein Lehrer im Freibad heimlich Fotos von einer Schülerin macht, entfacht eine Auseinandersetzung zwischen ihm und ihrem Freund. - Eine Studentin ruft die Polizei, weil eine fremde Gestalt in ihrem Garten ihr Unwesen treibt. - Auf Fußstreife hören die Beamten auf einmal alarmierendes Kindergeschrei!
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1