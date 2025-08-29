Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Freiheit den Fellnasen!

SAT.1Staffel 9Folge 5vom 29.08.2025
Freiheit den Fellnasen!

Freiheit den Fellnasen!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 5: Freiheit den Fellnasen!

45 Min.Folge vom 29.08.2025Ab 12

Als eine Frau einen Einbrecher in ihrer Wohnung vermutet, alarmiert sie die Polizei. Diese entdecken dort allerdings einen fremden Hund, der vermisst wird. - Ein 13-Jähriger wird von einer Angestellten beim Stehlen erwischt. Daraufhin flüchtet er ... - Ärger an der Waschanlage: Ein Mitarbeiter und der Chef persönlich liefern sich einen waschechten Streit. - Ein Pärchen streitet so laut, dass die Polizei eingreifen muss. Als die Beamten eintreffen, staunen sie nicht schlecht.

