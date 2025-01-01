Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Bus bald

SAT.1Staffel 9Folge 8
Bus bald

Bus baldJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 8: Bus bald

44 Min.Ab 12

In einem Stehcafé wird ein Mann mit heißem Kaffee übergossen. Derweil wird der Bus der Angestellten gestohlen, doch ihre Tochter sitzt noch im Wagen! - Der Präsident einer Kleingartenanlage wurde mit einer Heckenschere verletzt. Sofort gerät sein Konkurrent in Verdacht ... - Weil eine Teenagerin nicht wie ein Lustobjekt behandelt werden möchte, verkleidet sie sich als Junge ... - Eine fleißige Sekretärin gerät unter Verdacht, Ritalin zur Leistungssteigerung zu nehmen ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen