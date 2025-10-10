Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Auf Gras gebettet

SAT.1Staffel 9Folge 17vom 10.10.2025
Auf Gras gebettet

Auf Gras gebettetJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 17: Auf Gras gebettet

45 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12

Die Mutter eines 20-Jährigen findet mehrere Päckchen Marihuana in seinem Zimmer und befürchtet einen Rückfall ihres Sohnes in die Sucht. - Eine junge Frau wird in ihrer Wohnung mit Pumps attackiert! - Attentat auf eine Bäckerei: Die Jubiläumsbrote wurden nicht mit Lebensmittelfarbe, sondern mit giftigem Lack überzogen! - Ein 12-Jähriger hat einen Autounfall verursacht. Die Situation kommt den Polizisten merkwürdig vor, denn der Fahrzeughalter hat etwas zu verheimlichen...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen