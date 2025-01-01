Auf Streife
Folge 6: Ich habe Krippe
44 Min.Ab 12
Weil ein Teenager vom Arzt nicht krankgeschrieben wird, randaliert er in der Praxis. Bei der Befragung durch die Beamten klingelt sein Handy. Als er das Gespräch annimmt, hört man Hilferufe seiner Freundin ... - Einer Frau werden Pakete entwendet. Als sie die Nachbarin in den bestellten Klamotten sieht, flippt sie aus. - Ein verschwundener Hund sorgt für Aufregung: Die Besitzerin ist sicher, dass ihr Nachbar dahinter steckt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
