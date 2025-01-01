Auf Streife
Folge 9: Blümerante Scharade
44 Min.Ab 12
Auf Streife werden die Beamten Zeugen einer Auseinandersetzung vor einem Blumenladen: Ein Unfall soll der Auslöser sein, bis einer der Beamten bemerkt, dass die Wunde künstlich aufgemalt wurde? - Ein abgebranntes Zelt sorgt auf einem Campingplatz für Zündstoff. Der Zeltbesitzer beschuldigt die Nachbarn ... - Als eine Teenagerin beim Klauen erwischt wird, wird die Mutter verständigt. Doch als sie der Mutter gegenüber steht, stellt diese fest: Das ist nicht ihre Tochter!
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1