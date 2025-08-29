Auf Streife
Folge 2: Un-True Detektiv
45 Min. Ab 12
Eine Mutter wird mit ihrer Tochter von einem Unbekannten gefilmt. - Ein Kneipengast wird nach einem großen Geldgewinn beim Pokern niedergeschlagen. Wurde er aus Gier überfallen? - In der Wohnung einer älteren Dame werden zwei ohnmächtige Personen aufgefunden. - Ein junger Mann kann es nicht fassen: Vor vier Wochen hat seine Freundin per SMS mit ihm Schluss gemacht! Alkoholisiert macht er sich auf den Weg zu ihr, denn er hat die Befürchtung, dass ihr Vater dahintersteckt ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
