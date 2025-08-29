Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 2vom 29.08.2025
45 Min.Folge vom 29.08.2025Ab 12

Eine Mutter wird mit ihrer Tochter von einem Unbekannten gefilmt. - Ein Kneipengast wird nach einem großen Geldgewinn beim Pokern niedergeschlagen. Wurde er aus Gier überfallen? - In der Wohnung einer älteren Dame werden zwei ohnmächtige Personen aufgefunden. - Ein junger Mann kann es nicht fassen: Vor vier Wochen hat seine Freundin per SMS mit ihm Schluss gemacht! Alkoholisiert macht er sich auf den Weg zu ihr, denn er hat die Befürchtung, dass ihr Vater dahintersteckt ...

