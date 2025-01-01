Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Hängengeblieben

SAT.1Staffel 9Folge 24
Hängengeblieben

Auf Streife

Folge 24: Hängengeblieben

44 Min.Ab 12

Ein Hausmeister wird zu einem defekten Fahrstuhl gerufen. Als er am Gebäue ankommt, entdeckt er das aufgebrochene Auto seiner Tochter. - Eine Mitarbeiterin eines Ladens findet das Geschäft verwüstet vor. Auch ihre Kollegin ist verschwunden! - Die Beamten entdecken einen 14-Jährigen, wie er einen größeren Jungen mit einer Waffe bedroht. - Die Polizisten sind auf einem Eisenbahngelände unterwegs und treffen auf einen 35-Jährigen, der sich an einem Waggon zu schaffen macht!

